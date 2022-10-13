Seren Serengil: Hadise doğru insan değil

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in o dönem evli olduğu Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edilen Hadise hakkında konuştu.

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu.

Hadise, konuşmasında "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence.” dedi.

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil, "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş’in evine gidip orada Gündeş’in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…” dedi.

"Zengin metresi"

Arto ise "Annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum." dedi.

"Hadise, annesini dinlememiş"

Seren Serengil ise "Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına 'Benim evime geldi çocuğumu sevdi' diyor." diyerek şoke etti.