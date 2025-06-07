Serenay Sarıkaya 'Ayşe Barım' sessizliğini bozdu

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Serenay Sarıkaya her zaman gündem olmaya devam ediyor.

Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı son dönemde daha az kullanıyor.

MENAJER KRİZİ SONRASI İLK PAYLAŞIM

Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkinin "reklam aşkı" olduğu ve menajeri Ayşe Barım'ın bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Barım'ın dizi sektöründe "tekelleşme" ve "Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından sessizliğini koruyan Sarıkaya, bayramda duygularını ilk kez paylaştı.

5 MİLYON DOLARLIK İDDİALAR VE TUTUKLAMA

Sürecin başında adliyede ifade veren Sarıkaya, "Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. İtibarsızlaştırılmaya çalışılıyorum." demiş, Mert Demir ise ilişkinin gerçek olduğunu açıklamıştı.

Birçok oyuncunun ifadesinin ardından tutuklanan Ayşe Barım'ın durumu, Sarıkaya'yı derinden etkilemiş ve oyuncunun projeleri askıya almasına neden olmuştu.

DUYGU DOLU PAYLAŞIM YAPTI

Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanması ve medyada yer alan iddialar nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kurban Bayramı'nda sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaptı.



Sarıkaya, takipçilerine içini dökerken kaybettiği sevdiklerini ve Ayşe Barım'ı andı.

"BABAMI NAMAZDAN ÇIKARKEN YAKALADIM"

Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı uzun mesajda bayram sabahını ve yaşadığı burukluğu anlattı:

Cicilerimi giyip hazırlandım. Babamı bayram namazından çıkarken yakaladım. Onu çok sevdiğimi söyledim. Annem burukluğumu hemen anladı. 'At kırgınlıklarını, kucakla herkesi' dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım.

"ANNEANNEMİ VE AYŞECİĞİMİ ÖZLÜYORUM"

Mesajında anneannesinin vefatının ve Ayşe Barım'ın yokluğunun acısını dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

Anneannemi arardım, geçen sene kaybettik. Sonra Ayşeciğimi arardım. 'Kaç gel hadi' derdi. Kucaklardı herkesi... Şimdi onun sofrasına gidemediğim günler için buruğum, küskünüm.

"HER ŞEY İYİLEŞECEK, GÜZELLEŞECEK"

Sarıkaya, paylaşımını umut dolu sözlerle tamamladı: