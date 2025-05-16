Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni kare paylaşıldı

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Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam aşkı yaşadığı iddialarıyla uzun süre gündem olmuştu. İkili, bu iddialardan sonra aşklarını savunmuşlardı.

Ara sıra hayranları tarafından görüntülenen aşıklardan, yeni kare geldi.

AŞIKLAR DİZİ İZLEDİ

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonu için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Magazin dünyasının en çok dikkat çeken çiftinin yeni fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ikiliye yorum yağdırdı.