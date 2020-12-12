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    Serenay Sarıkaya'nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi

    Ünlü oyuncu Sarıkaya'nın Ece Erken ve Bircan Bali'ye açtığı tazminat davasını, mahkeme reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 08:02
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 08:07
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    Serenay Sarıkaya'nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

    İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Ardından Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi ilişkilerini açıkladıklarında, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında, Ece Erken ve Bircan Bali, “Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi” sözlerini sarf etmişti.

    Serenay Sarıkaya nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi #1

    MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

    Bu sözler üzerine Serenay Sarıkaya, 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

    Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya’nın davasını reddetti.

    Serenay Sarıkaya nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi #2

    Serenay Sarıkaya nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi #3

    Serenay Sarıkaya nın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi #4

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