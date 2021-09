Sergen Yalçın'dan evlilik açıklaması: Düşünüyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı evlilik itirafı geldi. Evlenmek istediğini söyleyen başarılı teknik adam, buna karşın istediği kişiyi bulamadığını dile getirdi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programının konuğu bu hafta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımı ile ilgili en çok merak edilenleri anlatan Yalçın, özel hayatına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ"

Candaş Tolga Işık'ın “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, gerçekten evlenmek istediğini söyledi.

STÜDYODA KEYİFLİ ANLAR

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili kullandığı diğer ifadeler, Candaş Tolga Işık'ın uzun süre gülmesine neden oldu.

"GERÇEKTEN EVLENMEK İSTİYORUM"

Sergen Yalçın, soruya şöyle yanıt verdi:

"Düşünüyorum. Gerçekten evlenmek istiyorum. Bir türlü o yola giremedim. Evlenmeyi düşünmek ve evlenmek arasında fark yok mu? Bulamıyorum. O pozisyonda ilişki bulamıyorum.

Belki isteyen milyonlarca insan vardır. Ama koşulların uygun olması için birçok seçenek lazım. Bana diyorlar "Sen bu kadar profesyonel değildin" diyorum oynarken başka yönetirken başka.

Geçen seneyle bu sene arasında fark var. Karman çorman bir şeyler vardı. Bu sene hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sosyal medyada taraftarla bir sıkıntı yaşamıyoruz.

Çok ciddi bir güven ortamı oluştu. Hoca, ekip çok güzel bir birliktelik var. Çok güzel bir ortam oluştu. Taraftarın bizimle olması inanılmaz bir mutluluk. Taraftarlarımız oyuncularımızı bırakmaz artık.

Bu sene yaptığımız transferler, Ahmet Çebi'ye de teşekkür etmek lazım. Gelen oyuncular hep iyi oyuncular. A Milli takımın iki sol beki de bizde mesela. Şunu anlatmaya çalışıyorum hep. Sabredemiyoruz. Maç yaparken kaybedebiliriz. Futbol da öyle bir oyun.

- Türkiye'den sonra neden İspanya'da bir takım yönetmek istiyorsunuz?

O an aklıma o geldi onu söyledim. O kadar çok her şeyi irdeliyoruz ki. Bir yerde bu kadar işin içine girmeyelim. İngiltere'de çalışmak istiyorum. Neden? İngiltere'de çok yağmur yağıyor. Aklıma o an La Liga geldi. Onu söyledim.

- Futbolcu olduğunuz zamana göre şu anki çalışma temponuz kaç kat daha fazladır?

Şu anda 10 kat fazladır. Futbolcuyken işler çok daha kolay. Sorumluluğun yok. Şimdi birçok şey yapıyoruz. En az 15 tane yapılması gereken program var.

- Sizin için antrenman yapmayı sevmez derlerdi. Doğru mu?

Bir şeyi sevmediğin onu yapmayacağın anlamına gelmez. Sevme ama yapacaksın. Bir oyuncum gelse bana "Ben antreman yapmayı sevmiyorum" dese de yapacak. Çünkü sana maçı o oynatacak.

Chelsea maçı çok abartıldı. Takım zaten çok iyi. Herkese karşı kazanabilir, kaybedebilirsin. Bu çok normal. Biz kazanma kısmını başarıyoruz da neden kaybetme kısmını yapamıyoruz?

- "Miralem Pjanić transferini Sergen Yalçın istemiyordu" diyorlar. Doğru mu bu?

Kim almış peki? Oyuncuyu bulan benim. Oyuncuyla konuşan benim. Oyuncuyu getiren benim. Bana rağmen mi alınmış oyuncu? Bana böyle bir durum var dediler. Ben de şaka mı yapıyorsunuz dedim. Ben de dedim konuşalım hemen. Benim sorduğum soru, 'Bize gelmek istiyor musun?' oldu. O da bana 'Gelmek istiyorum' dedi. Ben de 'Gel' dedim.

HAGI Mİ ALEX Mİ

- Alex mi Hagi mi dedik size ama?

Bu oyuncular her zaman oynar. Her işin yeteneklisi var. Ben arabayı tamir edemem. Ben lastik değiştirmeyi bilmiyorum. Her işin yeteneklisi var. Yetenek her zaman yetenektir. Her zaman değişmez. Yetenekli adam fiziksel gücü de halleder. Antrenmanlara lastik ayakkabıyla çıkıyorum. Krampon bile giymem. Futbol hayatımla ilgili konuşmayı da sevmem. Televizyonda benim 20 yaşımda yaptıklarımı anlatıyorlar. Ben 50 yaşındayım. Sen 20 yaşında yaptıklarıyla yargılayamazsın bir insanı. Ben mesela o zaman antrenman yapmayı sevmiyordum. Kumar oynamayı seviyordum. Gece eğlenmeyi seviyorum. Şimdi dışarıya çıkarken düşünüyorum. Sen hiç hata yapmadın mı? Her gün camiye mi gidiyordun? Var mı böyle bir insan? Hayatında hata yanlış yapmayan var mı?

Hagi ve Alex'den hangisini ilk 11'de oynatırdı?

İkisini de oynatırım. Benim için ikisi de çok büyük oyuncu. Onlardan birini oynattığın zaman ona göre bir sistem kurmak zorundasın. O oyuncudan faydalanmak zorundasın.

Son maçın verilerine bakmadım. İkinci maçta 111 koşmuşuz. İlk maçtada 119'duk. Karagümrük'te 10 kişiydik. Saymıyorum. Oyun gidiş gelişli olacak bu yüzden tempodan bahsediyorum. O yüzden bizim 111'ler 110'lar bizim için önemli çünkü biz daha çok ön alanda oynuyoruz. Çok gidiş geliş olmayınca o veriler düşük çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 115 ve altı olmaz. Kaybederiz. Mücadele edemeyiz. Hem koşacaklar hem yetenekli oyuncuları olacak nasıl oynayacaksın? Nasıl mücadele edeceksin? Ne bekliyorsun? Kusura bakmasınlar. Net anlatıyorum. İzleyicinin bilgi sahibi olması için anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir ortalama kalmadı. Geçen sene Türkiye Ligi ortalaması 107 idi. Beşiktaş'ın ortalaması düşüktü. 108 ile 11 arasında koşuyorduk. Tabi bu maça göre değişir."