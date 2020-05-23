Sertab Erener: Cessna tipi uçakları kullanıyordum

Sertab Erener, 20’li yaşlarda en büyük tutkusunun uçmak olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Instagram'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Erener, samimi açıklamalarda bulundu.

"ESKİDEN ÖYLE DEĞİLDİ"

Ruhunun 90'lara ait olduğunu belirten sanata şöyle konuştu:

"Ben 90'larda çıktım. Ruhum 90'lar. Şimdi kameraların arkasından ilişkiler kurmaya, elimizde telefon iletişim kurmaya çalışıyoruz. Eskiden öyle değildi. Bu ruh hali şarkılara, müziğe, sözlere, ruhumuza da yansıyor. 90'ların ruhu başka; 2000'ler bana çok uzak geliyor."

"PİLOT EĞİTİMİ ALDIM"

Popçu, “90’ların başında sivil havacılığa merak sardım. Pilotluk eğitimi aldım. Cessna tipi uçakları kullanıyordum. İstanbul’dan İzmir’e gittim. Ama Onno Tunç uçak kazasında ölünce, elimi ayağımı çektim. Şimdi uçmak bana büyük bir çılgınlık gibi geliyor” dedi.