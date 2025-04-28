Haber Merkezi

Adli kontrol şartıyla serbest kalan ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil hakkında eski aşkı Gülseren Ceylan, şoke eden iddialarda bulundu.

"10 BİN DOLAR ALDI"

Ceylan, Erbil’in yurt dışına yasa dışı bahis reklamı yapmak için gittiğini ve bunun karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Erbil'in bu konuda halkı kandırdığını da sözlerine ekledi.

Ceylan, Erbil’in Malta’ya yasa dışı bahis reklamı yapmak için gittiğini ve bu faaliyetleri bilerek gerçekleştirdiğini iddia etti. Ceylan, "Erbil, bu durumu gizledi ve doğruyu söylemedi. Yurt dışına 10 bin dolar karşılığında gitti ve reklamlarda yer aldı." şeklinde konuştu.

"BANA ŞİDDET UYGULADI"

İlişkilerinin zorlayıcı yönlerine dair detaylı açıklamalarda bulunan Ceylan, "Erbil bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim." dedi.

"ZENGİN ADAMLARA PAZARLAMAYA ÇALIŞTI"

Ceylan, Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, kendisini "zengin adamlara pazarlamaya" çalıştığını belirtti. Ceylan, "Beni tanıdıklarını iddia eden zengin adamlara pazarlamaya çalıştılar. Bu durum gerçekten benim için çok travmatik bir deneyimdi." dedi.