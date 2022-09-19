Şevval Şahin: İlham olan biriyim

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında birinci seçilmesiyle ünlenen ünlü model Şevval Şahin, yarışmaya olan gönül borcunu ödedi.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dün Miss Turkey organizasyonuna gönüllü olarak katıldı. Gönül borcunu ödemek isteyen tescilli güzel, açıklamalarda bulundu.

Adaylara yardım etti

Yarın gerçekleşecek yarışmanın 20 finalistini kamp yaptıkları otelde ziyaret eden eski kraliçe, adaylara sahne provalarında yardım etti ve deneyimlerini paylaştı.

"Yeri çok ayrı"

Şevval Şahin, "Miss Turkey’in kalbimde çok ayrı bir yeri var. Ne mutlu bana bu kadar güzel pırıl pırıl kızlara ilham olmuşum, oluyorum da. Hepsi birbirinden güzel." dedi.