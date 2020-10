Şevval Şahin: İstiklal Marşı okumamak beni daha mı az Türk yapar

Katıldığı programda İstiklal Marşı'nı okumayan ve Atatürk ile ilgili herhangi bir söz dile getiremeyen model, "Benim için çok normal. Ne olmuş yani İstiklal Marşı'nı okumadıysam." dedi.

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayan ve bugün Türkiye’de en çok konuşulan isim haline gelen Şevval Şahin’den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından kendini savunan model, programın anlaşmalı olduğunu, yayınlanmaması gereken kısımların izinsiz yayına verildiğini ve program ile sunucular hakkında dava açacağını dile getirdi.

“STÜDYOYU TERK EDECEKTİM, ETMEDİM”

Şevval Şahin, “O masaya oturmamın sebebi tamamen sosyal proje ile alakalı olduğu içindi. Ama biz bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın içerisinde de benim rahatsız olduğu konular hiçbir şekilde açılmayacaktı. Koronavirüs, parti, sevgilim ile ilgili sorular, Türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve ilk etapta gerildim ve menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. Beni ikna ettiler ve ben yine o masaya oturdum.” dedi.

“SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK”

Proje için yayına dahil olduğunu birkaç kez tekrar eden Şahin, “Ben amacın bu olmadığını, proje için geldiğimi söyledim. Onlarla bir anlaşma yaptım, kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler ve onlara inandım. Afrika’ya gitmem söz konusuydu ve her şeyi yuttum. Ben size inanıyorum, güveniyorum dedim ve yayınlamalarına izin verdim. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok açıkçası.” diye konuştu.

“İSTİKLAL MARŞI’NI OKUMADIM, SO WHAT”

Açıklamalarının aralarında kısa kısa İngilizce kelimelerle sitem eden Şahin, “Evet, İstiklal Marşı’nı söylemedim. So what, so what (ne olmuş yani). Ama söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapacak? Rahatsız oldum, söylemedim. Yayınlanmayacak yerleri yayınladılar ve dava açıyorum. 6 yaşından beri İngiltere’deydim. Orada büyüdüm. Tüm eğitimimi İngilizce aldım. Bazı konuları bilmemem benim için çok normal. Bu beni daha mı az Türk yapıyor, bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Pişman olmadığını vurgulayan model, “Oraya iyi niyetle gittim. O iki kadın beni çok iyi ikna ettiler. Çok iyi oynadılar. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Pişman mıyım? Hayır, değilim. İstediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz. Benim asıl niyetimi insanlar biliyor. Birçok kişiden destek alıyorum. Teşekkür ederim. Beni bu ülkede anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım.” diyerek konuşmasını noktaladı.