Şevval Şahin: Para önemli değil

Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyer planlaması yapmaya başladı.

Güzellik yarışmasında dereceye girmesinden bu yana gündemden düşmeyen model Şevval Şahin, yine konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesinden kendisine onay çıkmadığı iddia edilen Şevval Şahin, kendisi için güzel bir kariyer planlaması yaptığını açıkladı. Ünlü isim, kariyer planlaması yaparken paraya göre hareket etmediğini de belirtti.

"Çok teklif geliyor"

Şahin, "Oyunculuk için çok teklif geliyor. İyi de para var. Ama biraz daha modellik üzerinden ilerlemek istiyorum. Her şey paraya dayalı değil benim için." diye konuştu.