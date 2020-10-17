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    Şevval Şahin’e photoshop eleştirisi

    2018 Türkiye güzelinin, mor ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarda photoshop kullandığı iddia edilirken, eleştiri yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 10:06
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    Şevval Şahin’e photoshop eleştirisi

    Fashion Week Istanbul'da podyuma çıkan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, defile sonrası fotoğraflarını paylaştı.

    Mor ve derin bacak dekolteli bir elbise ile poz veren Şahin’in, photoshop yaptığı öne sürüldü.

    “BACAK BOYUNU UZATTI” İDDİASI

    Bazı takipçileri Şahin'in bacak boyunu daha uzun göstermek için kareler üzerinde oynadığını dile getirdi.

    BAZILARI “AÇI KAYNAKLI” DEDİ

    Bazıları da 1,82 boyunda olan modelin, fotoğraf açısından dolayı bacaklarının daha uzun çıktığını belirtti.

    Şevval Şahin’e photoshop eleştirisi #1

    Şevval Şahin’e photoshop eleştirisi #2

    Şevval Şahin’e photoshop eleştirisi #3

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