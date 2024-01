Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin şarkı söyledi! Performansına yorum yağdı Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam'ın kendi izinden giden oğlu Tarık Emir Tekin, şaşırtmaya devam ediyor.

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan son zamanların gözde oyuncularından Taro Emir, 'Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda diziye dahil olmuştu.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla her bölüm kendine hayran bırakmaya devam eden Taro Emir, magazin gündeminden düşmüyor.

Şarkı söyledi

Taro Emir şimdi de şarkı söyledi. Ünlü oyuncunun performansı, sosyal medyada gündem oldu. Yabancı bir şarkı söyleyen Tekin'e yorum yağdı.

Yurt dışında eğitim aldı

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.