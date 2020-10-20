Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan pişman

Şeyda Coşkun, bir dönem birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın yaptırdığı bazı estetik operasyonlardan memnun olmadığını söyledi.

Ünlülerin ve sosyetenin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan'ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu söyledi.

"PİŞMAN OLDUM"

Ajda Pekkan’ın estetik yaptırmayı çok sevdiğini belirten diyetisyen, “Ajda Hanım ile çalıştım çok bilinçli bir kadındır. Bir gün bana ‘Şeyda estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı, bunları lütfen insanlara söyle Şeyda’ demişti.” dedi.

YALANLAMIŞTI

74 yaşındaki sanatçı Pekkan, bir dönem kusursuz bacaklarıyla çok konuşulmuş, diz estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri ‘Menisküs ameliyatı oldum’ şeklinde yalanlamıştı.