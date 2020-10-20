Dolar
7.8893
0.1345%
Euro
9.3197
0.4765%
Altın
1906.38
0.1307%
Borsa
1209.5
0.3426%
G. Altın
484.145
0.3806%
Bitcoin
93588.13
0.9064%
EXEN Coin
11.59
-0.50%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan pişman

    Şeyda Coşkun, bir dönem birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın yaptırdığı bazı estetik operasyonlardan memnun olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 12:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan pişman

    Ünlülerin ve sosyetenin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan'ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu söyledi.

    "PİŞMAN OLDUM"

    Ajda Pekkan’ın estetik yaptırmayı çok sevdiğini belirten diyetisyen, “Ajda Hanım ile çalıştım çok bilinçli bir kadındır. Bir gün bana ‘Şeyda estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı, bunları lütfen insanlara söyle Şeyda’ demişti.” dedi.

    YALANLAMIŞTI

    74 yaşındaki sanatçı Pekkan, bir dönem kusursuz bacaklarıyla çok konuşulmuş, diz estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri ‘Menisküs ameliyatı oldum’ şeklinde yalanlamıştı.

     

    Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan pişman #1

    Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan pişman #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir