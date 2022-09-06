Şeyma Subaşı, çöl partisinde

Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile birlikte Burning Man'e katıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden yaşamaya başladı.

Uzun zamandır tatilde olan Şeyma Subaşı son olarak Meedo ile birlikte Burning Man'e katıldı.

"Bu sefer daha özel"

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı daha önceki paylaşımında "En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak." açıklamasını yapmıştı.

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