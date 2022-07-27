Şeyma Subaşı, Ibiza tatilinde

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ibiza’ya giden Şeyma Subaşı, tatilin tadını çıkarıyor. Gece arkadaşlarıyla eğlenen fenomen, gündüzleri yüzüyor ve kitap okuyor.

Geçtiğimiz mart ayında Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisine geri döndü.

Birlikte teknede görülen çift, bu kez Ibiza’nın yolunu tuttu.

Deniz, kum, kitap…

Geceleri eğlenen sosyal medyanın ünlü fenomeni, gündüzleri ise daha çok yüzdü, kitap okudu.

Bu kez yanına kızını almayan Subaşı, tatilinden birkaç kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Spordan hiç vazgeçmiyor

Her yıl mutlaka Ibiza’ya giden Subaşı, arkadaş çevresiyle de gününü gün ediyor.

Bu sırada spor yapmaktan vazgeçmeyen fenomen, takipçilerine önerilerde bulunmayı ihmal etmiyor.