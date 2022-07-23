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    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü

    Geçtiğimiz dönemlerde yaşadıkları ayrılık sonrası adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 16:35
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    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatıyla yeniden gündemde.

    Bi ayrı bir barışık olduğu aşkı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yollarının ayrıldığını açıklayan Subaşı, arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde de Hakan Sabancı ile anılmıştı.

    Hakan Şeyma ilişkisi başlamadan bitmişti

    Gündeme bomba gibi düşen Hakan Şeyma ilişkisi ise anne Sabancı tarafından başlamadan sonlandırılmıştı.

    Subaşı ile ilişki yaşadığı takdirde kredi kartlarını kaybedecek olan Hakan Subaşı, annesinin sözünü dinlemişti.

    Mısırlı milyardere geri döndü

    Hakan Sabancı'dan ümidi kesen Şeyma Subaşı Alsaloussi'ye geri döndü...

    Sevgilisiyle teknede tatil yapan Subaşı, barışma sonrası Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozlar verdi.

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü VİDEO

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #1

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #2

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #3

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #4

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #5

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü #6


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