Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.348
0.63%
BTXN Coin
8.23
3.13%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C
    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi

    Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik aşamasındayken yollarını ayıran Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra birçok isimle birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Evlilik kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken yollarını ayırmıştı.

    Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikiliden yeni fotoğraf geldi.

    Barışma fotoğrafını paylaştı

    Subaşı, bu sefer romantik bir pozlarını paylaştı.

    Alsaloussi ve kızı Melisa Ilıcalı ile Bodrum'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin kucağına oturarak verdiği bir pozu paylaştı.

    "Bu barışmanın sonu bu sefer kesin evlilik"

    Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Takipçileri, Subaşı'na; "Bence bu barışmanın sonu bu sefer kesin evlilik", "Sen onsuz, o sensiz bu hayat düşünülemez... Çok mutlu olun" ve "Bu adam bu kızı cidden seviyor inandım" gibi yorumlar yazdı.

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi #1

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi #2

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi #3


    İlginizi Çekebilir

    Tarımda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatı yapıldı
    Ekonomi

    Tarımda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatı yapıldı

    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi
    3. Sayfa

    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir