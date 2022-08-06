Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik aşamasındayken yollarını ayıran Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra birçok isimle birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Evlilik kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken yollarını ayırmıştı.

Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikiliden yeni fotoğraf geldi.

Barışma fotoğrafını paylaştı

Subaşı, bu sefer romantik bir pozlarını paylaştı.

Alsaloussi ve kızı Melisa Ilıcalı ile Bodrum'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin kucağına oturarak verdiği bir pozu paylaştı.

"Bu barışmanın sonu bu sefer kesin evlilik"

Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçileri, Subaşı'na; "Bence bu barışmanın sonu bu sefer kesin evlilik", "Sen onsuz, o sensiz bu hayat düşünülemez... Çok mutlu olun" ve "Bu adam bu kızı cidden seviyor inandım" gibi yorumlar yazdı.