Mutfağa giren Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile kurabiye yapmaya çalıştı.

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ile uzun süren ilişkisini bitirmişti. Aşk hayatına ve tatillerine kısa bir mola veren Subaşı, şu sıralar Türkiye'de takılıyor.

Kurabiye yapma denemesi

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinde Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, mutfağa girdi. Kızının isteği üzerine kurabiye yapmaya çalışan Subaşı, takipçilerini güldürdü.

Şeyma eline ilk kez blender aldı

Çektiği videoda matcha kurabiyesi yaptıklarını söyleyen Subaşı, blenderı bile çalıştırmadı. Mutfağın her yerini un yapan ünlü fenomenin fırından çıkan kurabiyerine kızı Melisa bile kahkaha atarak güldü.

Şeyma Subaşı mutfağa girdi ViDEO