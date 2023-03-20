Şeyma Subaşı nikah için gün sayıyor Şeyma Subaşı, gelinlik provasından bir fotoğraf paylaşıp düğüne 49 gün kaldığını yazdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Düğüne 49 gün kaldı

Düğün hazırlığındaki fenomen, son paylaşımıyla yine olay yarattı. Bir çocuk annesi Şeyma, gelinlik provasından bir fotoğraf paylaşıp düğüne 49 gün kaldığını yazdı.

Şeyma Subaşı, 5 Mayıs'ta, iki gün süren bir düğünle evlenecek.