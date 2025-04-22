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Haber Merkezi

Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Şeyma Subaşı, bu kez eczacılık öğrencilerinin konferansına katılınca sosyal medyada olay oldu.

Dört ay önce güzellik dünyasına adım atan Şeyma Subaşı’nın, kurucu ortağı olduğu kozmetik markasını temsilen bir üniversitede düzenlenen etkinliğe katıldığı öğrenildi.

ÜNİERSİTEDE KONUŞTU

Fenomenin, Bir TikTok kullanıcısının, “Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı’yı görmüş müyüzdür?” notuyla paylaştığı videoda kürsüye çıkarak öğrencilere konuşma yaptığı görüldü.

Daha önce yaptığı evliliklerle çok konuşulan Subaşı’nın, alanı olmayan bir konuda eczacılık öğrencileriyle buluşması eleştiri yağmuruna tutuldu.