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- Şeyma Subaşı'dan Lewis Hamilton'a kalpli yorum
Şeyma Subaşı'dan Lewis Hamilton'a kalpli yorum
Mısırlı sevgilisinden ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'a yaptığı kalpli yorum 'Yeni bir aşka yelken mi açıyor' yorumlarına neden oldu.
- 09.06.2022 - 21:16
- Güncelleme : 09.06.2022 - 21:35
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni ilişkileriyle gündeme düşen ve hayat tarzıyla adından sık sık bahsettiren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, aşk hayatına kısa bir ara vermişti.
Lewis Hamilton'ın gönderisine kalpli yorum
Şeyma Subaşı, dün ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Lewis Hamilton’ın gönderisine kalpli yorum bıraktı.
Bu yorum, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.
Hamilton, geçtiğimiz ay Selena Gomez ile görüntülenmişti
Akıllarda soru işareti bırakan bu yorumun üzerine Lewis Hamilton’ın geçtiğimiz ay Selena Gomez ile bir partide görüntülendiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.