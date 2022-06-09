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Şeyma Subaşı'dan Lewis Hamilton'a kalpli yorum

Şeyma Subaşı'dan Lewis Hamilton'a kalpli yorum

Mısırlı sevgilisinden ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'a yaptığı kalpli yorum 'Yeni bir aşka yelken mi açıyor' yorumlarına neden oldu.