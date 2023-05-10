Şeyma Subaşı’nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı bir süredir beraber olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu.

Acun Ilıcalı ile uzun süre birlikte olan ve evlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra boşandı.

Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurt dışına giden Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi.

Uzun süredir beraber olduğu Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, gelinliği ile göz doldurdu.

Marakeş'te çok konuşulan bir düğünle dünyaevine giren Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı da belli oldu.

İşte Şeyma'nın gelinliğinin fiyatı

Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın tarzı çok beğenilmişti. Snob Magazin’in haberine göre ünlü ismin gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan övgü yağdı

osyal medyada Subaşı'nın olay olan gelinliği ile pozlarına, "Gördüğüm en güzel gelinlik", "Çok zarif", "Gelinlik çok hoş", "Süper bir gelinlik" yorumları yapıldı.