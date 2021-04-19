Şeyma Subaşı’nın milyarder sevgilisi yolcu uçağını rezerve etti

Yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi ile tatilde olan Şeyma Subaşı’nın son uçak paylaşımı büyük ses getirdi.

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile uzun süre birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktalayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açtı.

Yaklaşık 3 aydır devam eden büyük aşk, evliliğe doğru giderken; Subaşı sevgilisine olan düşkünlüğünü her seferinde dile getiriyor.

Geçtiğimiz gün sevgilisini ailesiyle tanıştıran Subaşı, kızı Melisa’nın da onu sevmesi için uğraşıyor.

SEVGİLİSİ İLE KIZI ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Şu sıralar Bali’de tatil yapan anne ve kıza, Mısırlı milyarder de eşlik ediyor.

Lüks tatiline dair bol bol fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve sevgilisinin olduğu kareleri de sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Bu anları görenler de Melisa’nın, Mısırlı sevgiliye olan düşkünlüğünü dile getiriyor.

YOLCU UÇAĞINI REZERVE ETTİ

Öte yandan Şeyma Subaşı’nın yaptığı son paylaşım yine büyük ses getirdi.

Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.

Bomboş olan yolcu uçağında Melisa’nın gezindiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, gönderisine “Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti.” notunu da düştü.