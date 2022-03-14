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    Şeyma Subaşı'nın oturuşu alay konusu oldu

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılır ayrılmaz apar topar Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın ‘semt oturuşu’ sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 14:56
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    Şeyma Subaşı'nın oturuşu alay konusu oldu

    Uzun süredir de Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, evlilik hazırlı yaparken sevgilisinden bir anda ayrıldı.

    Ayrılır ayrılmaz Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında daha çok aktif olmaya başladı. Türkiye'den sık sık kareler ve videolar yayınlayan Subaşı'nın bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

    MİAMİ POZLARI BİTTİ

    Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın İstanbul'daki 'semt oturuşu' pozları magazin gündemini salladı. Şeyma Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.

    "PARASIZ ERKEĞİ SADECE ANNESİ SEVER"

    Şeyma Subaşı'nın arkasında görünen duvar yazısını değiştiren sosyal medya kullanıcıları, photoshop'la yazıları değiştirdi. Subaşı'nın arkasındaki duvara "Parasız erkeği, sadece anneleri sever", "Aşk laftır, paralı erkek şarttır" gibi cümleler yazıldı.

    Şeyma Subaşı nın oturuşu alay konusu oldu #1

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    Şeyma Subaşı nın oturuşu alay konusu oldu #5

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