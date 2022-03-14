Şeyma Subaşı'nın oturuşu alay konusu oldu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılır ayrılmaz apar topar Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın ‘semt oturuşu’ sosyal medyayı salladı.

Uzun süredir de Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, evlilik hazırlı yaparken sevgilisinden bir anda ayrıldı.

Ayrılır ayrılmaz Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında daha çok aktif olmaya başladı. Türkiye'den sık sık kareler ve videolar yayınlayan Subaşı'nın bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

MİAMİ POZLARI BİTTİ

Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın İstanbul'daki 'semt oturuşu' pozları magazin gündemini salladı. Şeyma Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.

"PARASIZ ERKEĞİ SADECE ANNESİ SEVER"

Şeyma Subaşı'nın arkasında görünen duvar yazısını değiştiren sosyal medya kullanıcıları, photoshop'la yazıları değiştirdi. Subaşı'nın arkasındaki duvara "Parasız erkeği, sadece anneleri sever", "Aşk laftır, paralı erkek şarttır" gibi cümleler yazıldı.