Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy’un evini kiraladı

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy’un evini güzellik merkezine kiraya verdi.

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde ikamet ettiği evi, 2011 yılında Sezen Aksu tarafından satın alınmıştı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı.

EV GÜZELLİK MERKEZİNE DÖNDÜ

Evde bir yıl oturan Sezen Aksu, boş duran evine kiracı arıyordu. Gittiği güzellik merkezinin sahibine sık sık evini öneren Aksu, sonunda kiracı buldu.

Ersoy'un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde; şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılmaya başladı.