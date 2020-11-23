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    Sezen Aksu önlemleri arttırdı

    Kanrantinadan çıkmayan Sezen Aksu, tedbiri elden bırakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 07:23
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    Sezen Aksu önlemleri arttırdı

    Pandemi sürecinde evinden çıkmayan ve kimseyle de görüşmeyen Minik Serçe Sezen Aksu, havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarının artması üzerine tedbirleri artırdı.

    ATEŞ ÖLÇÜMÜ

    Ünlü sanatçı, evinde çalışanlara 10 günde bir koronavirüs testi yaptırmaya başladı.

    Çalışanlara ayrıca eve girişleri sırasında ateş ölçümü de yapılıyor.

    Sezen Aksu önlemleri arttırdı #1

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