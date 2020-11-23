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- Sezen Aksu önlemleri arttırdı
Sezen Aksu önlemleri arttırdı
Kanrantinadan çıkmayan Sezen Aksu, tedbiri elden bırakmıyor.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 07:23
Pandemi sürecinde evinden çıkmayan ve kimseyle de görüşmeyen Minik Serçe Sezen Aksu, havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarının artması üzerine tedbirleri artırdı.
ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Ünlü sanatçı, evinde çalışanlara 10 günde bir koronavirüs testi yaptırmaya başladı.
Çalışanlara ayrıca eve girişleri sırasında ateş ölçümü de yapılıyor.