Shakira konserinde bir işçi hayatını kaybetti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın, 2 Mayıs Cumartesi günü Rio de Janeiro'da büyük bir ücretsiz konserde sahne alması planlanıyordu.

Plaj konserinin sahne hazırlığı başlamışken bir teknisyen, kaldırma sisteminde meydana gelen kaza sonucu bacaklarından ciddi şekilde yaralandı.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan ekip üyesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konser organizasyonu adına yapılan açıklamada, "Maalesef teknisyen hastanede hayatını kaybetti." denildi.