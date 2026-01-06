Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la Zürih'e gitti

26 yaşındaki başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, diziye veda etmeden önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almıştı.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Türkoğlu; düğün tarihi sorularına, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." yanıtını vermişti.

ZÜRİH'E GİTTİLER

Sevgilisiyle sürekli seyahat eden Türkoğlu'nun son rotası İsviçre'nin Zürih şehri oldu. Sıla Türkoğlu, Zürih tatilinden yeni kareleri Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

Türkoğlu ve evlenmek için gün saydığı müstakbel eşi Ata Ayyıldız'ın karesine beğeni yağdı.