Burcu Biricik'ten sitem: Sistemimiz oyunculara acımasız

Camdaki Kız dizisindeki Nalan rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Biricik, meslektaşı Deniz Çakır’ın “Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalıyor, yandaki kadınlar güncelleniyor” sözleri hakkında konuştu.

"ACIMASIZ"

Oyuncu, “Bunun üzerine pek düşünmedim ama var olan sistem bunu dayatıyor olabilir. Bu benim kendimle alakalı düşündüğüm bir şey değil. Benim için bu bir maraton ve bir raf ömrümün olduğunu düşünmüyorum. Kadınlara böyle hissettiriliyor olabilir, Deniz Çakır’a bu anlamda katılıyorum. Sistemimiz ve düzenimiz o anlamda biraz acımasız olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"İLK İTİLİP KAKILANLAR BİZİZ"

Oyuncuların ‘Ünlüler’ olarak adlandırılmasından da rahatsız olduğunu dile getiren Biricik, “Bizim ülkemizde ilk itilip, kakılanlar oyuncular oluyor. Çünkü haber yapılıyor; ‘O bu kadar kazanıyor’, ‘Şu bu kadar kazanıyor’ diye. Bu paraları alan birkaç kişi var sadece. Gerçek olup olmadığı da belli değil. İnsanlar da oturduğu yerden, ‘Böyle para mı kazanılır?’ diyor. Bu paraları yüzde 1’lik kesim için bile konuşamayız belki. Bize ‘ünlüler’ tanımını koydular. Biz mesleğini layıkıyla yapmaya çalışıp, evimize ekmek götüren sıradan insanlarız.” diye konuştu.