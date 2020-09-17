Sıla'dan Halil Sezai'ye tepki

Şarkıcı Sıla, 67 yaşındaki komşusunu tekme tokat darbeden Halil Sezai için "Sana yazıklar olsun" dedi.

Halil Sezai'nin, komşusu olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sezai'nin yaşlı adama tekme tokat saldırdığı anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yüzlerce kullanıcı Sezai’yi eleştiri yağmuruna tutarken, yaşanan olaya ünlü isimler de sessiz kalamadı.

O isimlerden biri ise daha önce Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddia edilen şarkıcı Sıla oldu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Sıla, Sezai için "Sana yazıklar olsun." mesajını paylaştı.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü