Sir Ian McKellen, koronavirüs aşısı oldu

Yüzüklerin Efendisi serisinin 'Gandalf'ı Ian McKellen, koronavirüs aşısı vurulan ilk ünlü oldu.

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yıldızı olan Sir Ian McKellen, koronavirüs aşısı yaptırdı.

81 yaşındaki İngiliz oyuncuya Londra’daki Queen Mary’s Üniversite Hastanesi’nde aşının ilk iki dozu verildi.

"SEVİNÇTEN HAVALA UÇUYORUM"

Aşı yaptırdıktan sonra açıklamalarda bulunan McKellen, “Çok özel bir gün, sevinçten havalara uçtuğumu hissediyorum.” dedi.

"UZUN YAŞAMA SEBEBİMİZ AŞILAR"

Ünlü aktör ayrıca, “Benim kadar uzun yaşayan herkes hayatta olmasını daha önce vuruldukları aşılara borçlu." diye konuştu.

Koronavirüs için aşı vurulan ilk ünlü Sir Ian McKellen oldu