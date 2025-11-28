Songül Karlı gecelikle balkon yıkadı! Video sosyal medyada gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sana Değer programıyla ekranda olan ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

GECELİKLE İŞ YAPTI

Hortumu eline alan Songül Karlı'nın son olarak yazlığında balkonu yıkadığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlarda Karlı'nın gecelikle olduğu da gözlerden kaçmadı

Geçtiğimiz günlerde ise kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Karlı "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm" demişti.