Songül Karlı gecelikle balkon yıkadı! Video sosyal medyada gündem oldu

- Songül Karlı, yazlığında gecelikle balkonu yıkarken çekilen videosuyla sosyal medyada gündem oldu.
- Geçmişte kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Karlı, bunun bir enfeksiyon sonucu olduğunu belirtti.
- Ünlü türkücü, bu tür dikkat çeken hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.
Sana Değer programıyla ekranda olan ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.
GECELİKLE İŞ YAPTI
Hortumu eline alan Songül Karlı'nın son olarak yazlığında balkonu yıkadığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlarda Karlı'nın gecelikle olduğu da gözlerden kaçmadı
Geçtiğimiz günlerde ise kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Karlı "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm" demişti.