Songül Karlı, gençleşmek için bıçak altına yattı Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, yaptırdığı estetikleri de sıraladı.

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Daha önce göğüslerini küçültmek için ameliyat olan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında yüzüne de 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde son bir operasyon daha geçiren Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.

İşlem çok

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi konuşarak şı açıklamayı yaptı:

"Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. "Kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak."

"Kurtulamadım"

Karlı ise; "Göz altları çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı.

Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" dedi