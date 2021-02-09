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    Songül Karlı, spora başladı

    Sosyal medyada çok konuşulan ünlüler arasında yer alan Songül Karlı, yeni paylaşımı ile bir kez daha takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:40
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    Songül Karlı, spora başladı

    Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

    YAZA FORMDA GİRECEK

    Ünlü şarkıcı ve sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden pandemi sürecinde kendini spora verdi ve yaza bomba bir giriş yapmak için ter döküyor.

    EVDE ÇALIŞIYOR

    Evde pilates yapan ve ağırlık çalışan Karlı, spor sırasında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Songül Karlı, spora başladı #1

    Songül Karlı, spora başladı #2

    Songül Karlı, spora başladı #3

     

     

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