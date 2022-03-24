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    Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi

    Süleyman Yağcı'nın açıklamalarına sinirlenen şarkıcı Aynur Aydın "Damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona ona diyeceksin?" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:16
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    Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi

    ‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

    "ADAMLAR SAPITIYOR"

    Kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade ededen Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." diye konuştu.

    "NORMALDE KİMSE SAPIK DEĞİL"

    Yağcı'nın bu sözlerine tepki yağarken şarkıcı Aynur Aydın da sessiz kalamadı.

    Aynur Aydın yaptığı yorumda, "Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona na diyeceksin; transparan bidon mu?" diyerek tepki gösterdi.

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #1

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #2

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #3

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #4

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #5

    Süleyman Yağcı nın tayt yorumuna Aynur Aydın, tepki gösterdi #6


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