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    Survivor Fatmagül'den karnı burnunda poz

    Yarışma ile tanınan ve 'yerli Adriana Lima' lakabını alan Fatmagül Faki, 16 haftalık hamile pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 09:52
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    Survivor Fatmagül'den karnı burnunda poz

    Survivor ile tanınan Fatmagül Faki, yarışma sonrasında kabuğuna çekilse de, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

    'Yerli Adriana Lima' olarak bilinen Faki, geçtiğimiz senelerde Kerem Lafcı ile dünyaevine girdi.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Lafcı, bu kez anne olacağını takipçileriyle paylaştı.

    Fatmagül Faki, "Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    "Artık göbeğimin sözü geçiyor"

    16 haftalık hamile olan Faki bu kez de, 'Artık göbeğimin sözü geçiyor' notu ile karnı burnunda pozunu paylaştı.

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #1

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #2

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #3

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #4

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #5

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #6

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #7

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #8

    Survivor Fatmagül den karnı burnunda poz #9


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