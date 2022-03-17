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    Takipçisi Demet Akalın, sinirlendirdi

    Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan kendisini eleştirenlere cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:24
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    Takipçisi Demet Akalın, sinirlendirdi

    Daha önce verdiği bir açıklamada Okan Kurt'la evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahne kıyafetlerine dikkat ettiğini söyleyen Demet Akalın'ın, yıllar önce dans ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yapılan bir yorum ise ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

    "KUCAĞA OTURMUYORDUK"

    Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu video için "Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyenlere sallaması" yorumunda bulundu. Akalın, videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi: "Kucağa oturmuyorduk! Hala oturmuyorum."

    Gülşen konserde seyircinin kucağına oturdu VİDEO


    Takipçisi Demet Akalın, sinirlendirdi #1

    Takipçisi Demet Akalın, sinirlendirdi #2

    Takipçisi Demet Akalın, sinirlendirdi #3


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