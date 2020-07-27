Takipçisinin sorusu Özlem Yıldız'ı kızdırdı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, bir takipçisinin "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna çok sinirlendi. Yıldız, takipçisinin bu sorusuna hemen cevap verdi.

Son günlerde lüks tatil mekanlarından paylaşımlar yapan Özlem Yıldız'e bir takipçisi "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir iş yaptğını görmüyorum. Hep otellerde pahalı yerlerde... Ha bu arada seviyorum seni meraktan sordum" yazdı.

Bu mesajı gören Özlem Yıldız hemen cevap verdi:

"Hemen gidereyim merakınızı. 5 yıldır devam TV programım var. Yenisi de yakın başlayacak. Düzenli olarak ödül törenleri sunumu, açılışlar, bayi toplantıları yani ekstra olarak yeterince yoğunum. Sosyal medyayı saymıyorum bile. Üstelik çoğu otellerde tanıtım amaçlı misafir ediliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur."