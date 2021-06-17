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    Takipçisinin yorumu Nükhet Duru'yu kızdırdı

    Şarkıcı Nükhet Duru, "Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumunu yapan takipçisine sert çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 08:04
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    Takipçisinin yorumu Nükhet Duru'yu kızdırdı

    Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.

    Duru'nun beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına bir takipçisi "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" diyerek yorum yaptı. Gelen yoruma sessiz kalamayan sanatçı, sitem dolu bir paylaşım yaptı.

    SİNİRLENDİ

    Bunu gören Duru, yorumun ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti:

    "Bugün Instagram'da paylaştığı posta gelen bir yorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir kadına menopozla, bir sanatçıya ihtiyarlıkla sınır koyamazsınız. Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım."

    Takipçisinin yorumu Nükhet Duru yu kızdırdı #1

    Takipçisinin yorumu Nükhet Duru yu kızdırdı #2

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