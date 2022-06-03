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    Tan Taşçı'dan Suriye yorumu

    Suriye üzerinden toz taşınımı haberine ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 09:21
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    Tan Taşçı'dan Suriye yorumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yaptı.

    "Toz gelse ne olacak"

    Ünlü şarkıcı Tan Taççı, bu defa hava durumu haberini alıntılayarak, "Suriye'nin yarısı taşınmış zaten, tozu taşınsa ne olacak?" yorumuyla sosyal medyada gündeme geldi.

    "Arpası bol geldi"

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, daha sonra genç kıza tekme atarak kaçmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan suçlu, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Twitter'da bu haber üzerinden yorumda bulunan Tan Taşçı, "Yine bir sığınmacı kardeşimizin arpası bol gelmiş! Tecavüz, cinayet, şiddet uygulayası gelmiş. Sahi bi işe yaramaz insan sürüleri neden ülkemize sokuldu?" yorumuyla uzun süre gündem yaratmıştı.

    Tan Taşçı dan Suriye yorumu #1

    Tan Taşçı dan Suriye yorumu #2


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