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    Tanyeli, 39 kilo verdi

    Günden güne eriyen oryantal Tanyeli'nin son haline yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:46
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    Tanyeli, 39 kilo verdi

    51 yaşındaki ünlü oryantali Tanyeli, verdiği kilolarla gündem oldu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı için dönmüştü.

    Oryantal Tanyeli, ameliyattan sonra çok fazla kilo verdi. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli, şimdilerde tığ gibi.

    39 kilo gitti

    Yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli'yi, şarkıcı Fatih Ürek ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı Oryantal Tanyeli, fit haliyle yeni yaşına Taksim'deki bir mekanda girdi. Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düşen Tanyeli, doğum gününü dostlarıyla birlikte kutladı.

    Tanyeli, 39 kilo verdi #1


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