Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil

Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil

Kızının adını verdiği bir yat satın aldığı iddialarıyla gündeme gelen Tarkan, yapılan eleştirilere esprili bir yanıt vererek yat almadığını söyledi.

Popstar Tarkan, geçtiğimiz günlerde lüks bir yat aldığı iddialarıyla gündeme geldi.

Özel yapım bir yat sipariş verdiği iddia edilen ve kızı Liya'nın adını da bu yata vereceği söylenen Tarkan, iddialara cevap verdi.

80 milyon lira değerinde olacağı ifade edilen yata ilişkin Tarkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yat almadığını belirtti.

"Yat almadım, saçım da protez değil"

Esprili bir dil kullanan Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum." dedi.