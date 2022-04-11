Petrol
98.81
-3.86%
Euro
15.98
-0.39%
Dolar
14.69
-0.36%
Altın
922.58
-0.09%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
602.023
-5.30%
BTXN Coin
31.74
1.11%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil

    Kızının adını verdiği bir yat satın aldığı iddialarıyla gündeme gelen Tarkan, yapılan eleştirilere esprili bir yanıt vererek yat almadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil

    Popstar Tarkan, geçtiğimiz günlerde lüks bir yat aldığı iddialarıyla gündeme geldi.

    Özel yapım bir yat sipariş verdiği iddia edilen ve kızı Liya'nın adını da bu yata vereceği söylenen Tarkan, iddialara cevap verdi.

    80 milyon lira değerinde olacağı ifade edilen yata ilişkin Tarkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yat almadığını belirtti.

    "Yat almadım, saçım da protez değil"

    Esprili bir dil kullanan Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum." dedi.

    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil #1

    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil #2

    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil #3

    Tarkan: Yat almadım, saçım da protez değil #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Karadeniz'de iklim değişikliği etkileri: Su sıcaklığı 2 derece arttı
    Yaşam

    Karadeniz'de iklim değişikliği etkileri: Su sıcaklığı 2 derece arttı

    Adana’da 15 yaşındaki genci öldüren Suriyelinin giyimine tepki
    3. Sayfa

    Adana’da 15 yaşındaki genci öldüren Suriyelinin giyimine tepki

    Görüş Bildir