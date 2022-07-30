Tarkan’dan çöp tepkisi

Kilyos sahile giden Tarkan, çevre kirliliğine isyan etti, Megastar. “Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya? Çok ayıp.” dedi.

Son şarkısı ile müzik piyasasını hareketlendiren Tarkan, İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.

Megastar, bugün de Kilyos sahiline gitti.

Ancak ünlü şarkıcı, gittiğine gideceğine pişman oldu.

Çöplerle dolu sahil

Sahildeki çevre kirliliği Tarkan’ı adeta isyan ettirdi.

“Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?” diyerek hikaye paylaşımına başlayan Tarkan, sahildeki çöpleri gösterdi.

Doğanın korunmasını gerektiğini dile getiren Tarkan, şunları yazdı:

“‘Temizlik imandan gelir’ gibi büyük laflar eden bir milletiz…”

“Gel gör ki vaziyet bu… Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın, gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya? Çok ayıp. ‘Temizlik imandan gelir’ gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde.





“Çöp içinde yaşamayı kanıksamışız”

Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu, çöp içinde yaşamayı… Çok yazık. Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz, doğadır bize her şeyi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım.”