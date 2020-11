'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e kadın cinayetleri soruldu: Benim Dünya'm gitti

Yeşilçam'ın kötü karakteri Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen'e kadın cinayetleri sorulunca Göğen'in sesi titredi. 2 sene önce kızını kaybeden Göğen, "Allah kimseye evlat acısı vermesin." dedi.

Yeşilçam’ın kötü karakteri ‘Tecavüzcü Coşkun’ lakaplı Coşkun Göğen'e katıldığı bir film setinde kadın cinayetleri soruldu.

Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki Coşkun Göğen, kadın cinayeti işleyenlere lanet okudu.

Kendisinin de 3 kızı olduğunu söyleyen Göğen, bu sapıkların her yerde olduğunu belirtti.

Kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırlayınca kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, “Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum.” diye konuştu.





"KONUŞAMAYANDAN KORK"

Göğen, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Bende bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor.

O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork."