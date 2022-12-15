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    Teoman: Çok param olsun isterdim

    Daha önce verdiği bir röportajda "Tembellik kariyeri yapıyorum" diyen Teoman, gelecek planlarından bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 15:04
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    Teoman: Çok param olsun isterdim

    Ünlü rock'çı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sinemaya geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Sürekli emekli olma planları yapan Teoman, gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

    "Çok param yok"

    Ünlü şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna, "Çok param yok aslında ama olmasını isterdim. Belli bir yaştan sonra sahneleri bırakmayı düşünüyorum. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim" yanıtını verdi.

    Teoman: Çok param olsun isterdim #1

    "Doğayla alakam yok"

    "Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayatı yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusu üzerine ise Teoman, "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" şekkinde konuştu.

    Teoman: Çok param olsun isterdim #2


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