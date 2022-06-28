Teoman: Şarkımla birinin hayatını kurtardım

Rockçı Teoman, müziğin dinginleştirici gücünden bahsetti.

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bir programa konuk oldu.

Yayında müziği bırakmasından, yeni çıkaracağı romana kadar samimi açıklamalarda bulunan rockçı, 'Ayna' adlı şarkısıyla bir gencin hayatını kurtardığını anlattı.

"İyi görünmüyordu"

Bir benzin istasyonunda arkadaşının teknesine geçerken kendisini genç bir hayranının durdurduğundan bahseden Teoman, "İlk başta bana doğru gelirken 'Acaba beni soyacak mı?' diye korktum. Çünkü iyi görünmüyordu. Gelip bana 'Ayna' şarkısıyla beni intihardan kurtardın" demesiyle rahatladım.

"Kendimden biliyorum"

Müziğin gençler üzerinde bir etkisi olduğunu kendimden biliyorum. Ben yıllarca 11-12 yaşından itibaren rock yıldızlarına hayran oldum, onların sözlerini dinledim, her şeylerine dikkat ettim.

Şu anda uzaktan bakıyorum müzik piyasasına ama tam anlamıyla ağacın yaş olduğu dönemler, bir sürü şeyden etkileniyoruz ve kendimizi var ettiğimiz dönem gençlik dönemleri. Yaptığım işlerin gençleri özellikle etkilediğinin farkındayım." dedi.