Manavgat yangını çiftliğini de yanan Tuğba Özay, gözyaşları içinde yardım istedi.

Dün Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Birçok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

"YANIYORUZ"

"Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... N'olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. N'olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor."

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çiftliğinin yandığına çok üzülen eski manken, sinir krizi geçirip hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Özay, “Ben felç geçirdim arkadaşlar.” diyerek o anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Tuğba Özay'ın çiftliği yandı VİDEO