Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama: "Miras kavgası devam ediyor"

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, gündemden düşmüyor. 3. çocuğunu yeni dünyaya getiren Tayfur, geçtiğimiz akşam Bebek'te mekân açtı.

Gazeteciler, açılışta Tayfur'a, babasının ölümünün ardından yaşanan miras kavgasını hatırlatarak son durumu sordu.

Eşi Muhammet Aydın, araya girerek "Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz, kızıdır cahillik yapar, ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır, sükut ettik, aile meselesi bitti." diye cevap verdi.

Eşinin sözünü kesip araya giren Tuğçe Tayfur ise şunları söyledi:

"AİLEMİN GELECEĞİNİ KORUMALIYIM"

"Baba sülalesinden bahsediyorsanız, kırgınlık tabii ki de devam ediyor. Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım, o yüzden süreci takip etmeyi bıraktık... Tabii ki de bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım.

"KÜÇÜK KARDEŞİME ULAŞAMIYORUM"

Çocuklarım var, ağabeyim var, 2 tane ablam var, kardeşim var. Onları da düşünmek zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha'yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, ağabeyim hep birlikteyiz."

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından vasiyeti açıklanmıştı. Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur isyan etmiş, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.