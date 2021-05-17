Uğur Akkuş: Ebru'nun yüzüne bile bakmadım

Ebru Şallı'nın kanalına konuk olan Uğur Akkuş, açıklamalarıyla şaşırttı.

Eski manken Ebru Şallı, YouTube kanalında eşi Uğur Akkuş’u ağırladı.

Ünlü çift, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmişti. İlişkileri boyunca zor günler yaşayan ikili, ilk kez tanışma hikayelerini anlattı.

İşte Akkuş'un samimi açıklamalarından ara başlıklar...

"TATİL DEĞİL İŞ YAPIYORUZ"

"Ben çok yoğun iş seyahatlerinde bulunuyorum. Son zamanlarda Ebru da bana katılmaya başladı. Herkes bizi tatilde zannediyor ama iş için gidiyoruz. Yurt dışında şirketlerim var 67 tane ülke gezdim.

"ÇÖLDE EBRU'NUN SESİNİ DUYDUM"

Suudi Arabistan’ın Riyad çöllerindeyken birden Ebru Şallı’nın ‘nefes al, nefes ver’ sesini duydum. (gülüyor) Gerçekten çöldeydim ama oraya büyük bir otel yapmışlardı iş toplantısındaydım. O otelin spor salonuna indim. Koşu bandındayken bir kadın gördüm pilates yapıyor ama bir yerden de Türkçe konuşuyor birisi… Kadının Türk olduğunu düşündüm yanına gidip ‘Türk müsünüz’ diye sordum. Arap olduğunu öğrendim. Bana ekranı gösterip ‘Bu Ebru Şallı çok ünlü Türk sporcu’ dedi.

Ben hemen internette Ebru’yu arattım. Bir sürü iş ile uğraştığını öğrenince ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulundum. Çünkü Arabistan’ın çölünde bir kadın Ebru Şallı’yı tanıyorsa ben de ürünlerini satabilirim diye düşündüm. Menajeriyle görüştük, Ebru ile de iki ay sonra tanışabildik.





"SEN BANA YÜRÜYOR MUSUN?"

Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne! Dedim ‘bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız’ diye düşündüm. Tanıştıkça ne kadar çok iş odaklı olduğunu gördüm. Zamanla hoşlanmaya başladım. Sabah-akşam yediğim yemeklerin resmini atıyorum bilgi alıyorum. Sonra ‘Sen bana yürüyor musun?’ dedi

Yemeğe çıktık. Zamanla Ebru bana şarkılar atmaya başladı. Tabii ben bu kadar ünlü olduğunu bilmiyorum. Konsere gidince ne kadar ünlü olduğunu öğrendim. (gülüyor)

"EVLİLİK MUHABBETİ HİÇ GEÇMEDİ"

Aramızda evlilik muhabbeti hiç geçmedi. Öyle bir şey düşünmedik… Aşk olunca insan bir şey düşünemiyor.

"ŞANSLI ADAMIM"

Kader diye bir şey var. Allah yazmış biz sadece oynuyoruz. Ben de çok şanslı bir adamım adım Uğur, Allah seni bana yazmış. Onun için beraberiz ve mutluyuz."