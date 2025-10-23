Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu korkutan kazayı anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam saatlerinde yeni doğum yapan İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeği ve eşi Ural Kaspar da yanındayken kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan ve Üsküdar’da bir hastaneye götürülen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananların ardından oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan da ilk paylaşım geldi. Başına 12 dikiş atılan oyuncu, bebeği kucağındayken yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi:

"BİÇER GİBİ"

"Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

"10-12 DİKİŞ ATILDI"

O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."